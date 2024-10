Szpilka wyrwał się z nałogu. Zapewnia, że na zawsze. Chce złożyć uroczystą przysięgę

- Najgorsze było to, że nie miałem pieniędzy, a żyłem z pożyczki do pożyczki. To, co zarobiłem, od razu oddawałem. Chore. Teraz jestem szczęśliwy, że pięć lat nie dotknąłem tego g... Nie dotknę tego nigdy - deklaruje Szpilka.