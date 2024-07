Wstrząsające wieści z wioski olimpijskiej. Nie żyje trener reprezentacji narodowej

Koszmarne wieści dotarły do nas już drugiego dnia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W wiosce olimpijskiej doszło do tragedii - dziennikarze "Le Parisien" poinformowali, że zmarł trener kadry bokserskiej reprezentacji Samoa - Lionel Elika Fatupaito. 60-latek doznał zatrzymania akcji serca i pomimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować.