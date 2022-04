Wstrząsające sceny z Buczy. Mistrz świata: To jest ludobójstwo

Razem z bratem Witalijem, który jest merem Kijowa, pojechali do Buczy w obwodzie kijowskim, gdzie po wyjściu Rosjan odkryto masowy grób, a na ulicach leżały ciała zamordowanych cywilów.

Władimir Kliczko pokazał to w nagraniu na portalu społecznościowym

"Jestem w Buczy. To, co się stało tutaj, to, co się dzieje w Ukrainie, to nie 'operacja specjalna', to nie jest obiekt militarny, to są cywile, zostali zamordowani strzałem w głowę z rękami związanymi za plecami. To ludobójstwo ukraińskiej populacji i to reżim rosyjski, reżim Putina, rosyjska armia właśnie robią. Zabijają cywilów strzałami w głowę i związanymi rękami" - powiedział, pokazując wstrząsające sceny.

Wojna w Ukrainie. Zbrodnie w Buczy

O zbrodniach w Buczy Ukraińcy informują od samego rana .

"Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowi cywile byli poddawani arbitralnym egzekucjom, niektórzy z rękami związanymi na plecach, ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta" - napisał resort obrony.



Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego.