Wstrząsające dane. Ponad 250 ukraińskich sportowców zamordowanych przez Rosjan. Kliczko żąda surowej kary

Cały czas nie jest jasne, czy sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Co prawda Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił Rosjan w prawach członkowskich, ale nadal istnieje możliwość, że pojawią się w stolicy Francji pod neutralną flagą. I choć w samej Rosji jest wielu przeciwników takiego występu, to jednak polityczna kalkulacja MKOl może zwyciężyć i Rosjanie pojawią się na igrzyskach.

Takiemu rozwiązaniu kategorycznie sprzeciwia się Władimir Kliczko. Były mistrz świata w boksie zaapelował do Thomasa Bacha, przewodniczącego MKOl, by ten nie stosował się do fałszywej narracji, jakoby sport nie miał nic wspólnego z polityką.

Mam nadzieję, że prezydent MKOl Thomas Bach, zamierza kontynuować zawieszenie Rosjan i nie będzie twierdził, że sport nie ma nic wspólnego z polityką czy wojną. Ma to bezpośredni związek z wojną, ponieważ jeszcze raz: większość rosyjskich i białoruskich sportowców, są w wojsku – rosyjskiej i białoruskiej armii, która morduje, gwałci na Ukrainie ~ grzmiał Kliczko w rozmowie z "Mirror".

Otylia Jędrzejczak: Jestem przeciwna startom sportowców z Rosji i Białorusi. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wstrząsające dane. Ponad 250 sportowców zamordowanych

Kliczko przedstawił również wstrząsające dane, dotyczące tego, ilu ukraińskich sportowców zginęło w czasie wojny. I nie mówimy tylko o zawodnikach, którzy poszli na front, ale wedle słów pięściarskiego czempiona, nawet o nastolatkach, które marzyły o udziale w igrzyskach olimpijskich.

Trwa rozmowa o nadchodzących igrzyskach olimpijskich. Czy Rosja i Białoruś powinny się tam znaleźć, czy ich drużyny powinny jechać na igrzyska, czy nie? To musi zostać zakazane ze względu na ich rząd, a także sportowców, którzy służą w wojsku. Kiedy ja przemawiam, na Ukrainie giną ludzie, giną sportowcy. W moim kraju zamordowano ponad 250 sportowców. I mówimy o tych, którzy byli już na igrzyskach olimpijskich i o tych, którzy mieli tam być. Mówimy o chłopcach, ale także o małych dziewczynkach, które miały pojechać na igrzyska olimpijskie, ale niestety zostały zabity ~ mówił Kliczko.

Mistrz olimpijski w boksie z Atlanty z 1996 roku nie po raz pierwszy zabiera głos w sprawie zbrodni dokonanych na Ukraińcach. Głośno było o jego słowach po zastrzeleniu ukraińskiego żołnierza obrony terytorialnej, co został nagrane na filmie i trafiło do sieci. Kliczko zresztą cały czas stara się nagłaśniać rosyjskie zbrodnie i skupiać uwagę świata na tym, co dzieje się na Ukrainie.

Czy MKOl ugnie się przed Rosją?

Początkiem października 2023 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) do odwołania zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski uzasadniając to rozwiązanie stwierdzeniem, że Rosja uznała i zaakceptowała regionalne organizacje sportowe w Ludowych Republikach Ługańskiej, Donieckiej, Chersońskiej i Zaporoskiej. Rosjanie postanowili jednak wyprowadzić kontratak i poszli z tą sprawą do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Potem zresztą poszli o krok dalej i zażądali od MKOl zajęcia się kwestią Izraela, który obecnie jest w stanie wojny z Hamasem po tym, jak terroryści 7 października zaatakowali ten kraj. Według Rosjan brak zawieszenia izraelskich sportowców świadczy o podwójnych standardach, jakimi kieruje się Thomas Bach i jego współpracownicy.

Czy MKOl ugnie się wobec tych nacisków i dopuści Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą do startu w Paryżu? Czy może jednak stanie po stronie Ukraińców, którzy jak wspomniał Kliczko, giną na froncie i w atakowanych miastach? Czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej i Thomas Bach będzie musiał w końcu coś postanowić.

Władimir Kliczko / HENDRIK SCHMIDT/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Władimir Kliczko / AFP