"Mistrz, mistrz, Kinga Krówka mistrz". Polka robi furorę w Brazylii

To tylko wystawia jak najlepsze świadectwo nastoletniej zawodniczce, mającej "papiery" zarówno te sportowe, jak i mentalne, by dojść do wielkich sukcesów. Na koncie już ma trzy medale mistrzostw Europy, w tym złoto w gronie juniorek na Starym Kontynencie. Gdy Krówka w 2023 roku wracała do swojej miejscowości w glorii mistrzyni, w drodze na szczyt pokonując cztery przeciwniczki, cała społeczność klubu z Gostynia wołała: "Mistrz, Mistrz, Kinia Mistrz!!!" - relacjonował portal gostyn24.pl.