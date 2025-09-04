Zmagania na Wyspach miały być w zamierzeniu świętem boksu. Pieczę nad nimi sprawuje World Boxing, nowa organizacja uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nim zmagania zdążyły wystartować, doszło jednak do sytuacji, która z pewnością położy się cieniem na całej imprezie.

Okazuje się bowiem, że do udziału w zmaganiach nie dopuszczono całej, kobiecej reprezentacji Francji. Powodem jest fakt, że na czas nie zdołała ona dostarczyć wymaganych testów płci. Tym samym prawa rywalizacji nie zyskały Romane Moulai (-48 kg), Wassila Lkhadiri (-51 kg), Melissa Bounoua (-54 kg), Sthelyne Grosy (-57 kg) i Maelys Richol (-65 kg). Dlaczego do takiej sytuacji doszło?

Reprezentacja Francji nie startuje w MŚ. Federacja tłumaczy

Komunikat w sprawie opublikował już francuski związek. Jak się okazuje, jest ona mocno zawiła, bowiem "Trójkolorowe" nie mogły przeprowadzić badań we własnym kraju. Tamtejsze ministerstwo sportu orzekło bowiem, że "badania konstytucyjnych cech genetycznych danej osoby mogą być przeprowadzane wyłącznie w celach medycznych".

Według komunikatu francuskiej federacji, poinformowane o tej sytuacji World Boxing odesłało zawodniczki do laboratorium w Anglii, zapewniając, że wyniki badań pojawią się w ciągu 24 godzin, licząc od poniedziałku. Ponieważ czempionat startował dopiero w czwartek, można to było uznać za "bezpieczny" zapas. Tyle, że... wyniki nie wpłynęły na czas, a start Francuzek stał się tym samym wykluczony.

Podczas ostatnich igrzysk w Paryżu reprezentanci gospodarzy wywalczyli łącznie w boksie trzy krążki: dwa srebrne i brązowy. W komplecie zdobyli je mężczyźni.

