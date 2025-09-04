Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrze na MŚ w boksie. Reprezentacja wykluczona, w tle testy płci

Oprac.: Tymoteusz Tur

Rozpoczęte w środę mistrzostwa świata w boksie, będące w zamyśle świętem tego sportu nie mogły się obejść bez gigantycznego zamieszania. Tuż przed ich rozpoczęciem pojawiła się informacja, że organizatorzy nie dopuścili do startu... całej kobiecej reprezentacji Francji. Komunikat opublikowała już tamtejsza federacja, która przyjęła decyzję "ze zdumieniem i oburzeniem".

Wasilla Ikhadiri to jedna z zawodniczek, która nie została przez World Boxing dopuszczona do startu w MŚ, gdyż francuska federacja nie dostarczyła na czas wyników testów płci
Wasilla Ikhadiri to jedna z zawodniczek, która nie została przez World Boxing dopuszczona do startu w MŚ, gdyż francuska federacja nie dostarczyła na czas wyników testów płciDavid FitzgeraldGetty Images

Zmagania na Wyspach miały być w zamierzeniu świętem boksu. Pieczę nad nimi sprawuje World Boxing, nowa organizacja uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nim zmagania zdążyły wystartować, doszło jednak do sytuacji, która z pewnością położy się cieniem na całej imprezie.

    Okazuje się bowiem, że do udziału w zmaganiach nie dopuszczono całej, kobiecej reprezentacji Francji. Powodem jest fakt, że na czas nie zdołała ona dostarczyć wymaganych testów płci. Tym samym prawa rywalizacji nie zyskały Romane Moulai (-48 kg), Wassila Lkhadiri (-51 kg), Melissa Bounoua (-54 kg), Sthelyne Grosy (-57 kg) i Maelys Richol (-65 kg). Dlaczego do takiej sytuacji doszło?

    Reprezentacja Francji nie startuje w MŚ. Federacja tłumaczy

    Komunikat w sprawie opublikował już francuski związek. Jak się okazuje, jest ona mocno zawiła, bowiem "Trójkolorowe" nie mogły przeprowadzić badań we własnym kraju. Tamtejsze ministerstwo sportu orzekło bowiem, że "badania konstytucyjnych cech genetycznych danej osoby mogą być przeprowadzane wyłącznie w celach medycznych".

    Według komunikatu francuskiej federacji, poinformowane o tej sytuacji World Boxing odesłało zawodniczki do laboratorium w Anglii, zapewniając, że wyniki badań pojawią się w ciągu 24 godzin, licząc od poniedziałku. Ponieważ czempionat startował dopiero w czwartek, można to było uznać za "bezpieczny" zapas. Tyle, że... wyniki nie wpłynęły na czas, a start Francuzek stał się tym samym wykluczony.

    Podczas ostatnich igrzysk w Paryżu reprezentanci gospodarzy wywalczyli łącznie w boksie trzy krążki: dwa srebrne i brązowy. W komplecie zdobyli je mężczyźni.

    Bokser w czerwonym stroju z opaskami na dłoniach, stojący na ringu i unoszący zaciśniętą pięść w geście triumfu, wyraz twarzy skupiony.
    Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na TajwanieMOHD RASFANAFP
    Dwie kobiety w bokserskich strojach, jedna ubrana na czerwono z opaską na głowie, druga w niebieskim stroju, obie w ringu, wyrażają silne emocje po walce – jedna wydaje się rozczarowana, druga entuzjastycznie świętuje wygraną.
    Imane Khelif i Julia SzeremetaAytac Unal / MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
