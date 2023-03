W Delhi trwają mistrzostwa świata w boksie kobiet, zbojkotowane przez liczną grupę państw z powodu dopuszczenia do rywalizacji zawodniczek z Rosji i Białorusi, na dodatek pod swoimi flagami. Co może szokować, Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) wprost przyznało, że sfinansowało udział zawodniczek z ponad 20 krajów, by zachęcić je do startu.