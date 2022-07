Wojna w ringu! Pogromca Artura Szpilki pokonuje "Kobrę"

Agresywniejsza była trzecia odsłona, w której finezji nie było w ogóle, za to z obu stron padło wiele ciosów. Chisora zrewanżował się krótkim, lewym sierpem, a później parokrotnie obił korpus "Kobry", który jednak nie odczuł tych uderzeń. Bułgar przyspieszył w kolejnej odsłonie, będąc stroną inicjującą, ale Anglik dobrze amortyzował uderzenia, samemu próbując wystrzelić z mocną kontrą.

Publiczność ożywiła się w siódmej rundzie, w której zdecydowanie obroty podkręcił Chisora. Przy czym wszystko zaczęło się od ciosu, który został zadany... przedramieniem. To nim "Del Boy" rozbił łuk brwiowy Bułgara, a gdy zauważył krew, zwietrzył swoją szansę i do końca tej odsłony rywal był zagrożony.

W przerwie cutman spełnił swoje zadanie, rozcięcie zostało zatamowane i do ostrego ataku ruszył Pulew, który wystrzelił prawym hakiem. Chisora aż zatańczył, ale wiedział, jak przetrwać ten wielki kryzys. O tym, jak trudny był to do punktowania pojedynek, świadczyły statystyki ciosów trafionych, które na tym etapie były niemalże identyczne.