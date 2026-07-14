Artur Gac, Interia: Panie Krystianie, zapowiadał pan walkę o kolejną obecność na waszej gali prezydenta RP Karola Nawrockiego, przyjaciela Kacpra Meyny, a tu wybuchł wielki pożar. Jakie kroki pan podjął w obecnej sytuacji? Czy, zgodnie z maksymą, skoro z niewolnika nie ma pracownika to odpuszczacie temat walki Meyny z Damianem Knybę, czy zrobicie wszystko, aby obóz Knyby zmienił stanowisko, a przynajmniej by wolta słono ich kosztowała?

Krystian Każyszka, promotor: - Prawo jest po naszej stronie, my formalnie mamy wszystko wykonane poprawnie. Kontrakty zostały zawiązane, dla nas data 3 października na chwilę obecną jest wiążąca. Czekamy na rozwój sytuacji, konsultujemy to, jestem aktualnie w rozmowach z Top Rankiem i zobaczymy, co z tego wyniknie. Potrzebujemy kilku dni, ale mamy bardzo dużo argumentów na naszą korzyść.

Czyli dotarł pan do amerykańskiej grupy, która promuje Damiana Knybę, tylko właśnie - w jakim celu? Aby otworzyć im oczy na to, co się wydarzyło, czy przyświeca panu inny cel?

- Przede wszystkim chcę pokazać ułomności menedżerów Damiana, bo to oni tego piwa nawarzyli i stworzyli te problemy, które mogą przerodzić w potężne problemy dla Damiana i właśnie menedżerów. Zachowali się jak chłopcy w piaskownicy, a tak interesów się nie załatwia, tak się w mojej ocenie nie reprezentuje zawodnika. Trzeba czekać na rozwój wydarzeń, jak wspomniałem, jestem w bezpośrednim kontakcie z Top Rankiem i zobaczymy, do jakiego to doprowadzi finału.

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Jeżeli szukać jakiejkolwiek okoliczności, to w tej całej sytuacji godnie zachowuje się Damian Knyba. W tym sensie, iż powiedział mi otwarcie, że Kacper Meyna ma prawo poczuć się skrzywdzony.

- To prawda, przy czym ta sytuacja jest konsekwencją ich działań. To oni podeszli do tego wszystkiego nieprofesjonalnie. My ze swojej strony, chcę to podkreślić, zrobiliśmy wszystko na 100 procent, wszystko formalnie zostało odpowiednio zabezpieczone, potem odpowiednio respektowane. Każdy zapis umowy i każde ustalenia, które były odnośnie podpisywania kontraktu, czy ogłoszenia i generalnie wszystkiego, co się odbywało. To wszystko było robione zgodnie ze sztuką i tu my nie mamy do siebie żadnego zastrzeżenia. Te wszystkie informacje, które teraz czytam, że my czegoś nie dokonaliśmy, za późno ogłaszaliśmy i tak dalej, to są bzdety, totalne bzdety. Na szybko próbują stworzyć linię obrony.

Damian w rozmowie ze mną powiedział, że ciągle trzymał ich pan w niepewności, że on miał już podpisany kontrakt, a wy tego kontraktu nie parafowaliście.

- Proszę pana, my podpisaliśmy kontrakt w maju, po czym oni, co wynikało z uzgodnień naszych i naszych kancelarii, mieli wysłać do nas kontrakt podpisany fizycznie. Nie skany, tylko fizycznie. Ja na ten kontrakt czekałem chyba dwa albo trzy tygodnie. I bodajże około tygodnia lub dwóch po tym, jak w końcu otrzymałem już formalnie podpisany kontrakt przez nich do ręki, ogłosiłem ten pojedynek. A tak naprawdę czy ogłosiłbym tę walkę w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, czy nawet we wrześniu, to było tylko i wyłącznie moje prawo i moja możliwość wynikająca z zapisów umowy kontraktowej. Ja, jako organizator, mam jedyne prawo do publikacji tej walki. Ja ponosiłem czy ponoszę ciężar odpowiedzialności finansowej za galę, za promocję gali i ogłaszam ją wtedy, kiedy mi się spodoba lub jest najbardziej korzystne. Nikt nie ma prawa w ogóle mi mówić ani podważać tego, kiedy ja to robię.

Czyli nie było tak, że to była umowa podpisana tylko jednostronnie przez obóz Knyby, a wy nie parafowaliście dokumentu?

- Finalnie wszystkie strony podpisały tę umowę. Tak że to jest jakiś bzdet. Po tym, jak otrzymałem dokumenty w oryginałach, podpisałem i podpisany kontrakt wysłałem do menedżera Damiana Knyby, czyli Łukasza Kownackiego. Umowa jest skutecznie zawiązana ze wszystkich stron.

Jaki finał tej sprawy jest przez pana pożądany? Zakładając, że Damian jednak wyjdzie do walki z Andym Ruizem jr, co wyklucza pojedynek z Kacprem...

- Jeżeli się z nami nie dogadają, to będą mieli niesamowite problemy. To będą takie problemy, których myślę, że żaden zawodnik w polskim boksie jeszcze nie miał, ani menedżer reprezentujący zawodnika. Prawo jest po naszej stronie i my działamy zgodnie z literą prawa.

Mówimy o problemach dla nich finansowych? Czy nawet takich, że po prostu będzie czasowe zawieszenie kariery Damiana?

- Ciężko mi powiedzieć. Problemy mogą być naprawdę bardzo spore, jeżeli nie znajdziemy porozumienia. Oczywiście ja jestem dobrej myśli, rozmawiamy z Top Rankiem i szukamy rozwiązania. Okazuje się, że Top Rank nie wiedział wszystkiego co było i jak było. Dlatego za tę sytuację ja winię absolutnie menedżerów. Dla mnie to piaskownica, bo tak się spraw nie załatwia. Ja do Top Ranku zupełnie nie mam problemu. Amerykańska grupa w rozmowie z nami zadeklarowała, że nie jest stroną problemu. Problemem są Łukasz Kownacki i Damian Knyba.

A Eryk Rachwał też jest stroną?

- Rachwał po prostu jest, bo jest. Gdzieś tam uczestniczy w rozmowach, ale w dokumentach go nie ma. Łukasz Kownacki też z jakichś swoich powodów nie chciał, żeby on był w dokumentach. Nie wiem dlaczego, tak czy siak w tej historii Rachwał jest przede wszystkim w mediach.

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Jeżeli chodzi o finał tej sprawy, który pana by satysfakcjonował, to tylko i wyłącznie doprowadzenie do walki Meyna - Knyba 3 października w Koszalinie? A może ta walka jest już panu obojętna, ale chce pan dla obozu rywala z tego tytułu dotkliwej kary?

- Statek Kapeo Rocky Boxing Night płynie, gala się odbędzie. Mówię to, bo już mam jakieś pytania, czy impreza dojdzie do skutku. Więc rozstrzygam temat: gala odbędzie się niezależnie od tego, co wydarzy się w najbliższych dniach. Robimy tę galę i całościowo naprawdę super widowisko. A grupie Top Rank przedstawiłem swoje stanowisko i czekam na odpowiedzi. Aktualnie poinformowałem wszystkie strony, łącznie z Matchroom Boxing, czyli organizatorem gali w Stanach Zjednoczonych, że mam obowiązujący kontrakt z Damianem. Myślę, że stąd walka Knyby z Ruizem jeszcze nie jest ogłoszona. O swoich prawach poinformowałem dosłownie wszystkich, łącznie z platformą DAZN. W najbliższych dniach wszystko się rozstrzygnie.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Damian Knyba za niespełna dwa miesiące powalczy o tymczasowe mistrzostwo świata. Bilety? Drogie. I się skończyły Williams Paul/Icon Sportswire East News

Andy Ruiz jr (z prawej) AA/ABACA Newspix.pl





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