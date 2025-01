Gdy nastał moment tradycyjnego face to face, pięściarze zastygli w długim i przeszywającym spojrzeniu sobie w oczy. Ta walka na to, kto pierwszy "wymięknie", trwała około trzech minut. Osoby funkcyjne już się uśmiechały i mową ciała starały się wybić zawodników z tego "uderzenia", ale obaj byli jak zahipnotyzowani . Nie wiadomo, jak długo byliby w stanie tak się mierzyć na spojrzenia, gdyby nie gest, gdy w pewnej chwili przedzieliła ich... kartka.

Bednarek i Czerklewicz dali show. Walka wieczoru pełna emocji

Emocje przeniosły się na trybuny, to znaczy mieliśmy głośny doping z obu stron. Przeważała "armia Bednarka", ale w ringu raz po raz mieliśmy dobre trafienia z obu stron. W trzeciej rundzie Czerklewicz znalazł się w opałach , zainkasował kilka ciosów i został zmuszony do przyklęknięcia. Jednak nie dał się wyliczyć.

Szósta runda była rollercoasterem. Najpierw to Czerklewicz złapał przeciwnika mocnym prawym sierpowym. A gdy dał sobie szansę, by pójść za ciosem, nadział się na kontrujące uderzenie na tułów i sam musiał zagryźć zęby, by przetrwać jeden z kilku kryzysów. Pod koniec walki Czerklewicz raz jeszcze był liczony, co wywołało pewne kontrowersje, ale nie sposób powiedzieć, by arbiter ringowy popełnił zasadniczy błąd. Optycznie pięściarzem nieco lepszym był Bednarek, dodatkowo premiowały go rundy, w którym rywal był liczony, dlatego sędziowie punktowi byli jednogłośni. Wszyscy orzekli, że nowym mistrzem Polski w kategorii superśredniej jest Bednarek. Inna sprawa, że zwycięzca za wielokrotne gubienie ochraniacza na zęby również mógł być napomniany odjęciem punktu.