Końcem ubiegłego roku jako pierwsi informowaliśmy, że dojdzie do hitowego starcia bokserskiego pomiędzy legendami polskich sportów walk - Tomasz Adamek (53-6, 31 KO - boks) kontra Mamed Chalidow (37-8-2, 17 KO, 16 Sub - MMA). Następnie oficjalnie ogłoszono, że już 24 lutego w PreZero Arena Gliwice odbędzie specjalna dodatkowa gala KSW: Epic, podczas której - według zapowiedzi - ma dojść do wielu symbolicznych i wyjątkowych starć w różnych formułach. Co ciekawe, areną walk będzie okrągła klatka, a nie ring, jakby się pierwotnie wydawało.