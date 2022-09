Władimir Kliczko z apelem do całego świata. "Nie musisz być Ukraińcem by..."

24 lutego 2022 roku Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę , z miejsca łamiąc liczne międzynarodowe traktaty i przyczyniając się do cierpień milionów ludzi. Kolejne miesiące przynosiły nowe, dramatyczne informacje o zbrodniach wojennych dokonywanych przez okupantów na zajętych przez siebie terenach - o mordach na cywilach, gwałtach, kradzieżach.

Choć "specjalna operacja wojskowa" - jak to określa kremlowska propaganda - miała w założeniu trwać tydzień, to Ukraina wciąż broni się przed kolejnymi atakami wroga, czasem nawet przechodząc do działań ofensywnych. Końca konfliktu jednak niestety nie widać.