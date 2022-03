Władimir Kliczko - jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii boksu - w obliczu wojny jak wielu innych ukraińskich sportowców nie myśląc zbyt długo ruszył, by bronić ojczyznę. 45-latek walczy za Ukrainę u boku swojego brata Witalija, który jest merem Kijowa.

Bracia regularnie publikują w sieci emocjonalne nagranie, ukazując piekło i ludzki dramat, jaki niesie ze sobą wojenna pożoga. W poniedziałek Władimir Kliczko udostępnił kolejny film, obrazujący zniszczenia, jakie przyniosło rosyjskie bombardowanie na ulicach Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Władimir Kliczko udostępnił nagranie ze zbombardowanego Kijowa

- Tak wygląda rosyjska wojna wymierzona w cywilów. Zniszczone budynki, zniszczona infrastruktura, miejski autobus, w którego niedawno uderzyła rakieta. To jest wojna, którą rozpoczęła Rosja. To jest Kijów - powiedział do kamery Władimir Kliczko, ukazując przerażające sceny.

- Wiele miast w Ukrainie zostało zniszczonych. Życia zostały odebrane. To i te obrazki to prawda o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. Wojnie Putina przeciwko Ukrainie. Tak to wygląda. - dodał.

Przyznał również, że "marzenie Putina o stworzeniu wielkiej Rosji jest koszmarem jego ojczyzny".