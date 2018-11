Bernd Boente, wieloletni menedżer Władimira Kliczki, zdementował plotki o możliwym rewanżu z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO), ale sam Ukrainiec zasugerował, że Boente nie jest już jego menedżerem i nie powinien się wypowiadać w takich sprawach.

Do zaskakującego rewanżu Joshuy z Kliczką mogłoby dojść 13 kwietnia na Wembley. Boente uciął spekulacje, stwierdzając, że "nie ma mowy o takiej walce".



- Od czasu zakończenia kariery sportowej ja i mój brat jesteśmy aktywni na wielu różnych polach, ale żaden z nas nie chce ani nie potrzebuje osobistego "menedżera" - skomentował jego słowa dziś rano za pośrednictwem Twittera "Dr Stalowy Młot".



42-letni Kliczko zakończył karierę po porażce z Joshuą w jedenastej rundzie w kwietniu ubiegłego roku. Nadal jest jednak w formie i całkowicie nie wyklucza powrotu do boksu.



- To musiałby być jakiś nadzwyczajny powód, żebym wrócił ze sportowej emerytury. Coś nieprawdopodobnego. Wciąż mam to coś, lecz nie wiem, jak jeszcze długo to we mnie pozostanie i jak długo będę potrafił utrzymać się w formie - powiedział trzy tygodnie temu.