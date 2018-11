Kontrowersje związane z nowym szefem światowej federacji bokserskiej AIBA Gafurem Rachimowem powodują, że pięściarstwo może zostać usunięte z programu igrzysk olimpijskich. Swoją receptę na tę sytuację ma były król wagi ciężkiej Władimir Kliczko.

Wielu ludzi z bokserskiego środowiska występowało już do MKOL-u w sprawie obrony boksu, jednak sytuacja ciągle jest nierozstrzygnięta. Z własną inicjatywą wyszedł też Ukrainiec, który proponuje, by powstałą w 1946 roku AIBĘ zastąpić przez federację WBA. Ta ma być podobno gwarantem oczyszczenia boksu olimpijskiego.



- Po raz pierwszy w historii boksu zdarzyło się to, co najgorsze. Nasza dyscyplina ze względu na obecne dysfunkcje jest zagrożona utratą licencji olimpijskiej. Błagam narodowe federacje, by podpisywały poparcie dla WBA, a także zwracam się do MKOL-u o rozważenie WBA jako organizacji, która scentralizuje dyscyplinę, zadba o interesy zarówno sportowców, jak i kibiców. Proszę, by boks pojawił się na nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Tokio z ramienia federacji WBA! - zaapelował Kliczko.