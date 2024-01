Mało który pojedynek w ostatnich latach wzbudzał takie emocje, co zaplanowane na 24 lutego podczas gali KSW Epic starcie pomiędzy Tomaszem Adamkiem i Mamedem Chalidowem. Dla "Górala" będzie to wielki powrót. Karierę zakończył on w kwietniu 2016 roku, ale nie chce na sportowej emeryturze się nidzić. We wrześniu 2023 roku podpisał kontrakt z freak fightową federacją Fame MMA, jednak zanim tam zadebiutuje, stoczy pojedynek w KSW.

Walka z Mamedem Chalidowem odbywać się będzie na zasadach boksu. Zdaniem ekspertów i trenerów stawia to w roli wyraźnego faworyta "Górala". Chalidow od dłuższego czasu trenuje boks, ale nie nadrobi w kilka miesięcy lat doświadczenia, jakie zdobył Adamek, walcząc z najlepszymi pięściarzami globu.

W ostatnim czasie doszło do innego wielkiego pojedynku - Dariusz Michalczewski zmierzył się z Arturem Szpilką. Panowie nie krzyżowali jednak rękawic, zmierzyli się za to w tenisie ziemnym. Panowie świetnie bawili się na korcie i oficjalnie "zakopali topór wojenny".

Dariusz Michalewski szczerze o relacjach z Tomaszem Adamkiem

Dariusz Michalczewski miał wiele do powiedzenia przed hitowym starciem Adamek vs Chalidow. Od dłuższego czasu za pośrednictwem mediów wymieniał z "Góralem" uszczypliwości, co wzbudzało wiele plotek i domysłów na temat łączących ich relacji. "Tiger" rozwiał je w rozmowie z redakcją "Super Expressem".

Dostajemy pytania o sobie, coś palniemy i gotowe (śmiech). Ale tak naprawdę to Tomek jest moim serdecznym młodszym kolegą. Wzorował się na mnie, sam odniósł bardzo duży sukces, to bardzo fajny facet. Prywatnie nie ma między nami żadnych problemów. Może za często do siebie nie dzwonimy, ale utrzymujemy dobry kontakt. Szanuję Tomka, tak samo zresztą jak kilku innych świetnych zawodników ~ zdradził Michalczewski

Były mistrz świata federacji WBO, WBA i IBF podobnie jak kibice nie może się już doczekać rywalizacji Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem. Jego zdaniem większe szanse na zwycięstwo ma utytułowany pięściarz.

Pojedynek Adamek - Chalidow wzbudza skrajne emocje. Znany trener grzmi

- Fajny pomysł, bo będą walczyć na zasadach boksu. Z tego co widziałem w internecie Tomek jest w dobrej formie, więc Mamed naprawdę dużo ryzykuje. Nikt do końca nie wie, jak Chalidow boksuje, słyszałem, że całkiem dobrze, jednak i tak daje mu małe szanse. Starcie pięściarza z zawodnikiem MMA w boksie, to jak mecz piłkarzy nożnych z piłkarzami ręcznymi. Kilka światów różnicy. Patrząc jednak szerzej na ten pojedynek, to chłopaki mogą zrobić dobrą robotę dla sportów walki i to będzie super sprawa - dodał Dariusz Michalczewski.

Sceptycznie do hitowej walki podchodzi znany w środowisku sportów walki trener Zbigniew Raubo. W jego opinii organizatorom zależy głównie na zrobieniu show, a realna jakość sportowa walki nie będzie najwyższa.

- Jestem bardziej przeciwnikiem nazywania tego walką bokserską. Powiem inaczej: to byli prawdziwi wojownicy 10 lat temu. Jeden wielki, drugi wielki. Dzisiaj to już jest kopia Adamka, czy słabsza wersja Tomka. I słabsza wersja Mameda. Mamed z tego, co wiem, bardziej dusił, a nie nokautował. A Adamek nokautował, a nie dusił. I teraz nie pozwalając Mamedowi złapać Adamka, jak Tomka nie udusi, to przegra. To jest tak, jakby Mamedowi jedną rękę obcięli. Tomek jest, przepraszam - był wielkim mistrzem i nikomu nic nie musi udowadniać. Ale ten pojedynek, ta szopka, będzie nierówna - stwierdził.

Dariusz Michalczewski / AFP

Tomasz Adamek / Artur Zawadzki / Reporter

Mamed Chalidow / Sebastian Rudnicki / materiały prasowe