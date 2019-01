Witalij Kliczko przyznał, że jego brat Władymir, o którym się mówi, że być może wróci niebawem do boksu, nie ma najtwardszej szczęki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pacquiao spokojny przed walką z Bronerem. Wideo © 2019 Associated Press Boks Władymir Kliczko wraca na ring?

42-letni Ukrainiec cztery razy przegrał przed czasem, a poza tym był liczony w innych walkach.

Reklama

- Owszem, Władymir nie miał może twardej szczęki, która pozwoliłaby mu przyjmować ciosy, ale robił wszystko, by minimalizować ryzyko - umożliwiały mu to szybkie ręce, świetna praca nóg, poruszanie się w ringu. Robił wszystko, żeby rywal nie mógł dobrać mu się do skóry. I robił to całkiem skutecznie. To, co osiągnął, mówi samo za siebie - oświadczył Witalij.

Władimir Kliczko zakończył karierę po porażce w jedenastej rundzie z Anthonym Joshuą w kwietniu 2017 roku. Ukrainiec ciągle jest jednak w formie i spekuluje się, że na wiosnę zaboksuje z Dillianem Whyte'em.