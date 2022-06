Witalij Kliczko: Bóg musi zabrać Putina z powrotem

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 109 dni. Na terenie niepodległego państwa codziennie giną ludzie, w tym i kobiety i dzieci. Dziennikarze "Bilda" wybrali się do Kijowa, by z bliska zobaczyć, jak toczy się życie w stolicy narodu walczącego o przetrwanie.

Wśród gruzów zniszczonych budynków przeprowadzili wywiad z braćmi Kliczko - Władimirem i Witalijem. Obaj od początku wojny są symbolem ukraińskiej niezłomności. Twierdzą zgodnie, że chcą jak najdłużej cieszyć się życiem, ale nie boją się umierać za swoją ojczyznę.

- Kijów był i pozostaje celem. I nie tylko Kijów. Putin twierdzi, że przejmuje całe terytorium byłej Rosji. Będzie maszerował dalej. Jego zainteresowanie nie skończy się ani na Kijowie, ani na granicy z Polską. Putin zajdzie tak daleko, jak mu na to pozwolimy - przestrzega Witalij Kliczko, mer Kijowa.

Bracia od ponad trzech miesięcy konsekwentnie apelują do zachodniego świata o szybkie dostawy broni i metodyczne zaostrzanie sankcji wobec Rosji. Zachód reaguje przychylnie, ale - zdaniem Ukraińców - nadal zbyt opieszale.

Witalij Kliczko: To nieprawda, że wojna jest daleko

- To oznacza, że tracimy terytorium i tracimy życie. Nie wolno zapominać, że jeśli Rosjanie nadal będą maszerować, będzie to niezwykle niebezpieczne dla każdego Europejczyka. Jeśli ktoś w Niemczech myśli, że wojna jest daleko, to nieprawda - mówi z naciskiem starszy z braci.

W rozmowie poruszony został również wątek rzekomych kłopotów zdrowotnych Władimira Putina. Rosyjski prezydent ma być nieuleczalnie chory. Spekulacje na ten temat trwają od wielu tygodni.

- Miliony ludzi, których życie zniszczył Putin, mają jedno wielkie życzenie: Putin musi odejść lub zniknąć. Bóg musi go zabrać z powrotem - kwituje mer ukraińskiej stolicy.

