- Jeśli Tyson po takiej przerwie i wszystkich tych przejściach odzyska w sobotę tytuł mistrza świata, będzie to jeden z najwspanialszych powrotów w historii - uważa rodak Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO) i wielki mistrz przełomu wieku, Lennox Lewis. Już w sobotę Anglik zaatakuje nokautującego jednego rywala za drugim, Deontaya Wildera (40-0, 39 KO), który od blisko czterech lat zasiada na tronie federacji WBC wagi ciężkiej.

- Tyson wygrywając z Wilderem na zawsze przejdzie do historii. Fakt, że mało kto w niego wierzy, według mnie tylko go nakręca i dodaje mu motywacji. On chce udowodnić tym wszystkim ludziom, że się pomylili - dodał Lewis.

- Nie zamierzam dużo gadać, tylko wyjść i zrobić swoje. Nie mam wątpliwości, że wygram ten pojedynek przez nokaut. Nie ma innej opcji, jestem bardzo pewny swego - zapowiada "Brązowy Bombardier", dla którego będzie to już ósma obrona pasa World Boxing Council.

- Jestem przekonany na milion procent, że wygram i zdobędę ten tytuł. Nie ma w mojej głowie żadnych wątpliwości. Bez względu na to, co Wilder zaproponuje w sobotę, ja zaproponuję więcej i zwyciężę. Zobaczycie moją najlepszą wersję, pracowałem naprawdę ciężko. To dla mnie po prostu kolejna walka i nie odczuwam większego stresu. Skoro pokonałem depresję, to jak mógłbym się czegokolwiek obawiać? Teraz pokonam wszystko i wszystkich - ripostuje Fury, w przeszłości champion WBA/WBO/IBF.