Komisja Sportowa Stanu Kalifornia podała oficjalną listę płac gali w Los Angeles. Głównym daniem będzie starcie Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO) z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO) o pas WBC wagi ciężkiej.

Broniący tytułu Amerykanin ma zagwarantowane 4 miliony dolarów, natomiast brytyjski pretendent 3 miliony dolarów.



Ale to podstawowa gaża. Spekuluje się, że po transmisji w systemie PPV i dodatkowych bonusach ostatecznie na konto Wildera wpłynie 14 milionów dolarów, a Fury'ego 10 milionów dolarów.



Oto pełna lista zarobków:

Deontay Wilder $4 miliony vs Tyson Fury $3 miliony

Jarrett Hurd $1 milion vs Jason Welborn $30,000

Luis Ortiz $375,000 vs Travis Kauffman $125,000

Joe Joyce $40,000 vs Joe Hanks $50,000

Carlos Licona $30,000 vs Mark Anthony Barriga $25,000

Julian Williams $30,000 vs Francisco Javier Castro $2,500

Jessie Rodriguez $7,000 vs Josue Morales $6,000

Chris Arreola $25,000 vs Maurenzo Smith $16,000

Robert Guerrero $25,000 vs Adam Mate $2,500

Isaac Lowe $5,000 vs Lucas Rafael Baez $2,500