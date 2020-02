Były mistrz świata Antonio Tarver nigdy nie unikał ryzyka i twierdzi, że w walce Tyson Fury - Deontay Wilder II (22 lutego w Las Vegas) górą będzie ten, kto ryzyko podejmie. Według Tarvera nokaut na Wilderze jest jak najbardziej możliwy, ale wszystko zależy od podejścia Fury'ego. Dawny czempion jest również pod wrażeniem współczesnej wagi ciężkiej i wysoko ocenia jej wartość historyczną.

- Waga ciężka jest teraz na fali. Gdy opadnie bitewny pył i jeden człowiek będzie rządził królewską dywizją, zdamy sobie sprawę, że mamy do czynienia z jedną z największych epok w dziejach tej kategorii. Myślę, że czeka nas wiele ciekawych historii i walk, prawdziwe sagi. Mam nadzieję, że w 2020 roku wyłoni się niekwestionowany czempion. Na to wygląda. Jestem podekscytowany. Fury i Wilder to bestie, a AJ dotrzymuje im kroku - powiedział Tarver.

- Stylowo to perfekcyjne zestawienie. Nokautujący niemal wszystkich rywali Wilder kontra jeden z największych, najbardziej ''śliskich'' i najsprytniejszych bokserów, czyli Fury. Myślę, że nikt nie ma większej inteligencji ringowej niż on. Jeżeli naprawdę wierzy w swoją siłę i w to, że może znokautować Wildera, to może mu się udać. Musi być gotowy, by zaryzykować. Zawsze uważałem, że jedyna rzecz, jaka się opłaca, to podjęcie ryzyka. Ten, kto zaryzykuje w tej walce, zwycięży. Jeśli Tyson będzie gotowy, by pozostawać w zasięgu odpowiednim do ataku i zranienia Wildera, powinien wygrać. Wilder zdoła zwyciężyć, jeśli uda mu się kontrolować dystans lewą ręką i zrzucić swoją "bombę". Szanse są równe, widzieliście, jak bliska była pierwsza walka - dodał człowiek, który ma autentyczne doświadczenie w wielkich walkach na najwyższym poziomie, pamiętany m.in. z klasycznej trylogii z Royem Jonesem, którego pokonał dwukrotnie i na dobre zakończył okres jego panowania w światowym boksie, samemu stając się gwiazdą.