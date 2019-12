W piątek oficjalnie ogłoszono rewanżową walkę Deontay Wilder - Tyson Fury, do której dojdzie 22 lutego w Las Vegas. Jej bohaterowie to dwie bardzo mocne i charyzmatyczne osobowości, które od dawna głoszą własne narracje niczym walczący kaznodzieje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Potwierdzono rewanż Wilder vs Fury. Rok temu na konferencji było gorąco. Wideo © 2019 Associated Press

- Chcę dać kibicom to, co chcą zobaczyć. Moje trzy ostatnie walki były spektakularne: od wejść do ringu, przez moje królewskie szaty, do niesamowitych nokautów. Jestem gotowy, by rozwiać wszelkie kontrowersje z pierwszej walki. Tym razem dokończę robotę - twierdzi Wilder, mistrz WBC wagi ciężkiej, który niedawno wrócił z wakacji we Włoszech i rozpoczął obóz przygotowawczy.

Reklama

- Dosyć unikania mnie i chowania się. Data jest ustalona, zdetonuję ten cały Bomb Zquad (tak nazywany jest team Wildera - przyp.red.) niczym saper. Prawdziwy czempion, ''Król Cyganów'', otrzyma w lutym kolejną koronę i będzie na to patrzył cały świat. Ten menel z Alabamy dostanie wreszcie to, na co zasłużył - tako rzecze Fury, który tuż przed rozpoczęciem przygotowań do rewanżu rozstał się ze swoim trenerem, Benem Davisonem i rozpoczął współpracę z Javanem Hillem ze słynnego Kronk Gym.