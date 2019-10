Teoretycznie wszystko jest jasne - Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) 23 listopada ma pokonać po raz drugi Luisa Ortiza (31-1, 26 KO), by 22 lutego wyjść do rewanżu z Tysonem Furym (29-0-1, 20 KO). Kontrakty zostały podpisane, lecz dopóki obaj nie postawią nogi na ringu, nic do końca nie będzie pewne.

Anglik wkrótce zabawi się za ogromne pieniądze we wrestling. Amerykanin ma nadzieję, że rywal nie będzie przez to później szukać wymówki i nie odwoła rewanżu.

- Nie byłem zdziwiony jego występem na gali WWE, bo mieliśmy już dawno przecieki w tej sprawie - powiedział Wilder.



- Mam tylko nadzieję, że przez to nie poszuka sobie wymówki w sprawie naszej walki i nie wymiga się jakąś kontuzją - zaznaczył Amerykanin.



- Już pojawiają się pogłoski o tym, że rzekomo skręcił kostkę. Nie chcę słyszeć żadnych wymówek ani tłumaczenia się - dodał mistrz świata.