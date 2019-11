Po niesamowitym zwycięstwie w rewanżowej walce z Luisem Ortizem (31-2, 26 KO) w Las Vegas, mistrz świata WBC wagi ciężkiej Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) pochwalił swojego kubańskiego rywala i potwierdził, że w pierwszym kwartale przyszłego roku przystąpi do kolejnego, tym razem jeszcze większego rewanżu - walki z Tysonem Furym (29-0-1, 20 KO).

- Widać dziś było, dlaczego nikt oprócz mnie nie chce walczyć z Ortizem. On jest bardzo zręczny i przebiegły w ringu, porusza się w strategiczny sposób, a jego pięściarski intelekt ma wielką jakość. Musiałem oszacować właściwy dystans. Ja również myślę w ringu, nie gorzej niż Ortiz. Nie jestem za to doceniany. ''King Kong'' to jeden z najlepszych na świecie, dlatego dałem mu drugą szansę - powiedział Wilder.



- Następny w kolejce jest Tyson Fury. Do walki ma dojść w lutym. Potem będę chciał zunifikować wszystkie pasy. Chcę jednego mistrza i jednego nazwiska. Tym człowiekiem jest Deontay Wilder - dodał Amerykanin, który ma zmierzyć się z Furym w rewanżowym starciu (pierwsze, w grudniu zeszłego roku zakończyło się remisem) 22 lutego.

