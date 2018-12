Wilder chce walczyć z Joshuą. Negocjacje w toku

Obóz mistrza WBC w wadze ciężkiej Deontaya Wildera (40-0-1, 39 KO) potwierdził, że jest zainteresowany doprowadzeniem do walki unifikacyjnej z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO).

- Jesteśmy bardzo zainteresowani. Jeśli oni chcą być profesjonalistami i rozmawiać prywatnie, to jestem otwarty. A jak chcą rozmawiać za pośrednictwem prasy, to mnie to nie interesuje i niech sobie walczy z kimś innym - powiedział Shelly Finkel, menedżer "Brązowego Bombardiera".

Eddie Hearn, promotor Joshuy, poleciał już do Los Angeles, gdzie ma prowadzić rozmowy z amerykańskim obozem.



Do walki unifikacyjnej miałoby dojść 13 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie.