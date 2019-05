- Ludzie mogą sobie gadać co zechcą, marudzić, ale raz za razem udowadniam na okrągło, że to ja jestem tym najlepszym, tym wybrańcem - mówił na konferencji prasowej Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC.

Zdjęcie Dominic Breazeale /Michael Owens /Getty Images

W sobotę jego rywalem będzie Dominic Breazeale (20-1, 18 KO). Obaj panowie szczerze się nie lubią i nawet się z tym nie kryją.

- Buzuje we mnie krew i najchętniej załatwiłbym to już teraz. Ale na stole leżą ogromne pieniądze, a moja rodzina musi za coś wyżyć. Skumuluję więc te złe emocje i wyrzucę je z siebie w sobotę. Ostatnio tak mnie wkurzył Bermane Stiverne i przypomnijcie sobie, jak źle to się dla niego skończyło - kontynuował czempion.

- Ten pas znaczy dla mnie wszystko. Zamierzam go pobić tak mocno, że odejdzie na emeryturę. To takie moje prywatne Super Bowl - ripostował pretendent, który do boksu trafił w wieku 23 lat po niespełnionej karierze w futbolu amerykańskim.

- Nikt nie wierzy w to, co on mówi. Nawet on sam. Kiedy zabrzmi pierwszy gong, twoje marzenia prysną i przeminą. On nawet nie wie, jak blisko był śmierci wtedy w holu hotelowym. Uwierzcie mi, że po naszej walce Breazeale nie będzie nawet w stanie porozmawiać z dziennikarzami - wtrącił Wilder, nawiązując do bójki jaka wywiązała się pomiędzy nimi w lutym 2017 roku.

- Zapłacisz za każde oszczerstwo i kłamstwo na mój temat. Wmieszałeś w to wszystko moją żonę i dzieci. I zapłacisz za to srogą karę - zakończył pyskówkę Breazeale.