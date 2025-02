Wieszczy początek końca Usyka. Pasy mistrzowskie zagrożone? "Zmęczenie materiału"

Ołeksandr Usyk stoi sam na szczycie królewskiej kategorii. Ma bilans 23-0 (14 KO), odprawił z kwitkiem wszystkich, którzy mogli mu zagrozić. W ciągu ostatnich niecałych czterech lat pokonał po dwa razy Anthony'ego Joshuę oraz Tysona Fury'ego, a w sierpniu 2023 r. we Wrocławiu okazał się lepszym od Daniela Dubois, który w czerwcu 2024 r. przejął po nim zwakowany pas IBF. Jeśli "DD" wygra 22 lutego z Josephem Parkerem, latem zapewne dojdzie do drugiego starcia między nimi, które tym razem byłoby unifikacją, ponieważ zawodnik z Symferopola cały czas ma w posiadaniu tytułu WBA, WBO i WBC. Ten ostatni odebrał "Królowi Cyganów" 9 miesięcy temu.

Barry McGuigan: "Usyk po ostatniej walce wyglądał na zmęczonego. Zawodnicy się wypalają"

- Człowiek się męczy. Pomyślmy o tym, co zrobił. Osiągnął wiele. Przeszedł z wagi junior ciężkiej, by rozgromić, pobić wielkich facetów. Zużycia i zniszczenia nie da się zmierzyć. Można to zobaczyć, gdy walczy w ringu. Uważałem, że był lepszy w pierwszej walce z Furym. Wtedy w dziewiątej rundzie Brytyjczyk miał go już dość i był bardzo obity. Usyk nie dokonał już tego w drugim pojedynku. Patrzysz na zawodników i widzisz, że oni w pewnym momencie zaczynają się wypalać - powiedział dla talkSPORT.