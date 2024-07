21 września fani brytyjskiego boksu wstrzymają oddech, bo ich rodacy będą walczyć o mistrzostwo świata IBF w wadze ciężkiej. Anthony Joshua zmierzy się na mitycznym Wembley z Danielem Dubois. Pas wspomnianej federacji musiał zwakować Ołeksandr Usyk. Dla napięcia sportowego wokół królewskiej kategorii z pewnością stało się dobrze. Może to bowiem doprowadzić do trzeciego pojedynku Usyk - Joshua, drugiej konfrontacji Usyk - Dubois czy nigdy niezorganizowanego Fury - Joshua (choć promotorzy z obu obozów rozmawiali ws. takiego pojedynku w 2022 roku).

Choć do wspomnianego starcia pozostały ponad dwa miesiące, to nie tylko kibice i dziennikarze zastanawiają się nad scenariuszami na przyszłość - robią tak też sami pięściarze, a konkretnie Joe Joyce. 38-latek ma rekord na poziomie 16-2, a jedyne dwie porażki poniósł w kwietniu i wrześniu 2023 r. przeciwko Chińczykowi Zhileiowi Zhangowi. Chciałby, by marcowe zwycięstwo nad Kashem Ali było początkiem serii, której drugą wygraną będzie ta potencjalna nad Derekiem Chisorą 27 lipca, a trzecią ewentualny triumf nad Dubois lub Joshuą.