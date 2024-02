- To było coś nowego. Klatka, a my trenowaliśmy w trochę mniejszej. Nie wiedziałem do końca, co Mamed zrobi, to jest zawodnik MMA. Z boksem nie miał aż tyle kontaktu w swojej karierze. Wiedziałem, że może zmieniać pozycje. Chaotycznie się walczy z takim przeciwnikiem, bo nie wiesz z czego uderzy. Po bokserze wiesz czego się spodziewać i tak dalej. A tu było parę chwil takich chaotycznych, ale Adamek sobie radzi, pomalutku, powolutku, minuta za minutą. Ja to lubię - konsekwentnie kontynuował pochodzący z Gilowic pięściarz.