Wielkie zaskoczenie na mistrzostwach Europy. Zrezygnowała z walki o medal, pogratulował jej prezydent

Uwaga bokserskiego środowiska skupiona jest na Belgradzie, gdzie odbywają się pięściarskie mistrzostwa Europy. Wielka impreza przebiega w cieniu kontrowersji, ponieważ do udziału w niej dopuszczono także zawodników z Rosji, co wywołało niezadowolenie przedstawicieli innych reprezentacji. Od samego początku pojawiało się sporo głosów sprzeciwu, nikt jednak nie spodziewał się, jak zaskakujące konsekwencje będzie miała ta decyzja. Jedna z reprezentantek Litwy zdecydowała się na drastyczny krok , który teraz odbija się echem na całym świecie.

Litwinka odmówiła walki o finał. Rosjanka powalczy o złoto na mistrzostwach

Brązowa medalistka sprzed dwóch lat, Ana Starovoitova, która po dwóch przekonujących zwycięstwach awansowała do półfinału mistrzostw w kategorii do 60 kilogramów, odmówiła walki o miejsce w wielkim finale. Stoczyć miała ją bowiem z rosyjską zawodniczką, Nune Asatryan. A to jeszcze nie wszystko. W ramach protestu i by wyrazić wyrazić pełne poparcie dla Ukrainy, Litwinka ogłosiła, że nie pojawi się także na ceremonii wręczenia nagród, podczas której po raz drugi w karierze otrzymałaby brązowy medal.