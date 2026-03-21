Wielkie wyzwanie przed Szeremetą. Powrót potęgi. Oficjalna decyzja World Boxing

Maciej Brzeziński

Julia Szeremeta przygotowuje się do pierwszego poważnego wyzwania w tym roku, a więc Pucharu Świata, który odbędzie się pod koniec kwietnia w Foz do Iguacu w Brazylii. Tymczasem zapadła oficjalna decyzja federacji World Boxing, która może mieć duży wpływ na to, co będzie działo się w światowym boksie amatorskim.

Julia Szeremeta to nasza największa bokserska gwiazda. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża i wicemistrzyni świata z Liverpoolu przygotowuje się do kolejnych sportowych wyzwań. 22-latka kilka dni temu stoczyła pierwszy pojedynek w tym roku. W Baltic Cup w Koszalnie wypunktowała Niemkę Aylin Ozcelik.

Szeremeta przygotowuje się do Pucharu Świata. Jest decyzja ws. Rosjan

Pierwszym wyzwaniem dla Szeremety, ale i pozostałych reprezentantów Polski będą zawody Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu, które zaplanowano w terminie 20-26 kwietnia.

    Natomiast kilka dni temu zapadła decyzja, która może mieć duży wpływ na ich przebieg. Organizacja World Boxing ogłosiła przyjęcie dziewięciu nowych krajów do swoich struktur. W tym gronie znalazły się: Białoruś, Cypr, Mozambik, Niue, Papua i Nowa Gwinea, Rosja, Tanzania, Tonga i Zambia. Tym samym liczba członków organizacji wzrosła do 168, ale przyjęcie Rosji i Białorusi odbiło się szerokim echem na całym świecie.

    Ukraińcy natychmiast zaatakowali prezydenta World Boxing - Giennadija Gołowkina, który piastuje urząd od 2025 roku. - Giennadij Gołowkin zhańbił cały świat swoją decyzją - czytamy na portalu sport.ua.

    World Boxing w oficjalnym komunikacie podkreśliło, że pięściarze z Rosji i Białorusi będą startować jako neutralni sportowcy, bez narodowych symboli. Oczywiście sportowcy będą musieli najpierw przejść weryfikację dotyczącą m.in. tego czy nie są powiązani z rosyjskim wojskiem i służbami.

    Rosjanie świętują powrót

    - To pozytywny krok w karierze każdego boksera i trenera, ponieważ daje naszym sportowcom możliwość rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich. Dla wielu to szczyt kariery amatorskiej. Niewątpliwie akceptacja flagi i hymnu Rosji przez World Boxing pozostaje nadal istotnym czynnikiem. To ważny czynnik dla każdego rosyjskiego boksera - powiedział Eduard Krawcow, przewodniczący Rady Trenerów Rosyjskiej Federacji Boksu w wywiadzie dla Match TV.

    Na igrzyskach w Paryżu zabrakło Rosjan. Byli oni natomiast w Tokio w 2021 roku, gdzie wywalczyli aż sześć medali i zajęli trzecie miejsce w nieoficjalnej tabeli medalowej. - Boks to kluczowa dyscyplina olimpijska dla naszego kraju. Powrót do walki o igrzyska jest naszym powrotem na światową scenę - podkreśla portal sportbox.ru.

