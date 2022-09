Wielkie marzenie Ołeksandra Usyka. Pięściarz zdradza szczegóły

Ołeksandr Usyk nie tak dawno udowodnił, że nie bez powodu należy do grona czołowych bokserów na świecie, pokonując Anthony’ego Joshuę. 35-letni pięściarz może się pochwalić pasami mistrzowskimi WBO, IBF, IBO, a także WBA. Wydawać by się mogło, że Ukrainiec jest w pełni skupiony na karierze bokserskiej, jednak jego ostatnia wypowiedź daje sporo do myślenia. Jak się okazało, Usyk ma wielkie marzenie związane z inną dyscypliną sportową.