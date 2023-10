Wielkie kontrowersje, szokująca scena w ringu. Niezwykłe wyznanie Fury'ego

Tyson Fury vs Francis Ngannou. "Gypsy King" skomentował zaskakującą walkę

Francis Ngannou kapitalnie uderza i bardzo go szanuję. Tak było przed walką i jest po niej. Walczył bardzo niewygodnie, nie szedł do przodu, po prostu stał z tyłu i czekał, aż zadam ciosy, a następnie kontrował. To dobry wojownik! Dał mi prawdopodobnie jedną z najcięższych walk w ciągu ostatnich 10 lat

Odniósł się także do szokującej dla wielu sytuacji, która miała miejsce w trzeciej rundzie, gdy po jednym z potężnych ciosów byłego mistrza UFC padł na deski i był liczony. - To część boksu. Ponownie zostałem trafiony z tyłu głowy. To nie była kwestia nóg, wszystko było w porządku. Wstałem i wróciłem do walki - stwierdził Tyson Fury.