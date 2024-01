Wielkie kontrowersje na gali boksu w Polsce. Skandaliczne zakończenie walki

Na szali starcia wieczoru gali Knockout Boxing Night 32 był pas WBC Francophone w kategorii bidger. Już przed rozpoczęciem walki wiadome było, że zwycięzca znacznie przybliży się do walki o pas mistrza świata wspomnianej dywizji, której posiadaczem jest obecnie Łukasz Różański.

- Tylko jeden przetrwa - zapowiadał przed walką Balski. - Idziemy na wyniszczenie - odpowiadał z kolei Górski. Panowie weszli do ringu bardzo pewni siebie. Po krótkim przywitaniu i Mazurku Dąbrowskiego wybrzmiał pierwszy gong. Od początku warunki w ringu dyktował reprezentant gospodarzy aż w pewnym momencie t rafił oponenta na odejściu, a ten uklęknął . Sędzia uznał to uderzenie, ale wyraźnie można było stwierdzić, że cios został zadany przedramieniem.

Arbiter odliczył do dziewięciu i zakończył potyczkę. Team Artura Górskiego od razu pokazywał, że nie zgadza się z tą decyzją. Wyraźne zdenerwowanie można było też zobaczyć u promotora Andrzeja Wasilewskiego. Koniec końców sędzia nie odwołał swojej decyzji i przyznał zwycięstwo Balskiemu.

- Jak do tego doszło nie wiem... - zaśpiewał w wywiadzie dla TVP Sport na gorąco triumfator pojedynku, cytując utwór zespołu "Akcent". - Walkę wygrałem, trzeba się cieszyć - krótko skwitował.

Górski nie pozostał dłużny i również spróbował zanucić te same wersy. - Nie byłem podłączony. Trener kazał czekać to czekałem, potem się podniosłem, ale było za późno - dodał.

Dziennikarz zapytał jeszcze Balskiego o możliwą walkę z Łukaszem Różańskim. - Jeśli jest możliwość i promotorzy się zgodzą, to jak najbardziej zapraszam do bitki albo raczej do tańca, bo z Łukaszem ciężko jest się bić - zaznaczył zawodnik z Kalisza.