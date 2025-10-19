Wielkie grzmoty w Ameryce. "Następca Gołoty" znów efektownie nokautuje

Damian Knyba wszedł do ringu podczas gali "Farewell to Brooklyn" w słynnej hali Barclays Center w Nowym Jorku, gdzie zmierzył się z doświadc­zonym Amerykaninem Joey'em Dawejką. Pojedynek w kategorii ciężkiej został zakontraktowany na 8 rund, i dla Knyby był jednym z najważniejszych sprawdzianów w karierze, jako że jego bilans wciąż pozostał czysty (16-0) i oczekiwania co do kolejnego występu rosły wśród polskich fanów.

Ciężki, znany także pod pseudonimem "Polish Hussar", od kilku lat wojuje na ringach w Stanach Zjednoczonych, zdobywając przy tym uznanie za efektowne nokauty i siłę fizyczną. Dawejko z kolei to weteran ringu. Ma za sobą dużą liczbę pojedynków, co oznaczało, że Knyba wkraczał w starcie jako wyzwanie nie tylko sportowe, lecz także mentalne. Przed walką zawodnik podkreślał, że będzie to "pokaz dla Polski" i moment, by udowodnić, że potrafi zawojować scenę międzynarodową.

Od pierwszych sekund walki przewaga Biało-Czerwonego nie podlegała dyskusji. Polak, mający wyraźną przewagę warunków fizycznych, narzucił tempo i konsekwentnie punktował rywala. Oponent miał ogromne problemy z aktywnością Knyby i nie potrafił skrócić dystansu, przez co często był trafiany czystymi kombinacjami.

Damian Knyba znów zwycięski. Potrzebował siedmiu rund

Z rundy na rundę przewaga pięściarza z Bydgoszczy tylko rosła. "Hussar" kontrolował przebieg pojedynku, zachowując chłodną głowę i rozbijając defensywę przeciwnika precyzyjnymi uderzeniami. W siódmym starciu Polak przyspieszył tempo i po serii mocnych, celnych ciosów posłał Dawejkę na deski. Sędzia nie miał wątpliwości i zakończył pojedynek.

Dla Damiana Knyby było to trzecie tegoroczne zwycięstwo, po wcześniejszych triumfach nad Andrzejem Wawrzykiem i Marcinem Siwym. Biało-Czerwony po raz kolejny potwierdził, że jest jednym z najbardziej obiecujących zawodników wagi ciężkiej w kraju i coraz śmielej puka do drzwi światowej czołówki.

Damian Knyba AFP

