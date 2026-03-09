Wielki wieczór w Londynie. Wygrana Usyka i jeszcze taki werdykt ws. mistrza WBO

Tomasz Chabiniak

Podczas gali British Boxing Board of Control Awards 2026 w Londynie wyróżniono najlepszych pięściarzy sezonu. Tytuł Brytyjskiego Pięściarza Roku zdobył Fabio Wardley, który w minionym roku pokonał Justisa Huniego i Josepha Parkera, przejmując pas WBO po Ołeksandrze Usyku. Ukraiński mistrz ponownie został uznany najlepszym zagranicznym pięściarzem, a walką roku okazał się zacięty pojedynek Conora Benna z Chrisem Eubanksem juniorem.

Za nami gala British Boxing Board of Control Awards 2026, obejmująca okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Ceremonia Brytyjskiej Rady Kontroli Boksu odbyła się w niedzielę w obiekcie The Brewery. Bilety na nią kosztowały najmniej 140 funtów za osobę lub 1300 funtów za stolik dla 10 osób.

W kategorii Brytyjski Pięściarz Roku nominowani byli Nick Ball, James Dickens, Moses Itauma, Ellie Scotney, Conah Walker i Fabio Wardley. Wygrał ten ostatni, który w zeszłym roku pokonał Justisa Huniego, a następnie Josepha Parkera. Po zwakowaniu pasa przez Ołeksandra Usyka trafił do niego tytuł WBO.

Czuję, że to wyraz uznania dla całej mojej osoby, po tym jak przez cały okres mojej kariery spotykałem się z wątpliwościami i byłem pomijany
Fabio Wardley

Najlepszym młodym pięściarzem wybrano 21-letniego Mosesa Itaumę, który w maju zbił Mike'a Baloguna, a w sierpniu Dilliana Whyte'a. - Nie zająłem się boksem, żeby mnie poklepywano po plecach czy żebym dostawał nagrody, ale oczywiste jest, że kiedy twoja praca jest doceniana, czujesz się z tym dobrze - zaznaczył.

Ołeksandr Usyk i Fabio Wardley najlepszymi pięściarzami. Podział na kategorię krajową i światową

Walką roku został pierwszy z pojedynków Conora Benna z Chrisem Eubanksem juniorem (mierzyli się w kwietniu, a później w listopadzie). W pokonanym polu została chociażby wspomniana wcześniej konfrontacja Wardleya z Parkerem. - Cieszę się, że zrobiliśmy to, co obiecaliśmy. Wymagało to od nas zaangażowania części dusz, daliśmy z siebie wszystko. Cieszę się, że dobrze się bawiliście. Ostatecznie to biznes rozrywkowy - podsumował Benn.

Trenerem roku wybrano Bena Davisona, a najlepszym zagranicznym pięściarzem Ołeksandra Usyka. To drugie takie wyróżnienie w jego karierze. Nominowani byli także Arnold Barboza junior oraz Aaron McKenna. Ukrainiec w ostatnich miesiącach potwierdził dominację w królewskiej kategorii, kończąc w 5. rundzie Daniela Dubois.

Czempion z Symferopola (24-0, 15 KO) wróci na ring 23 maja w starciu z kickbokserem Rico Verhoevenem. Z kolei Wardley dwa tygodnie wcześniej zmierzy się z Dubois.

