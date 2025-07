MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety?

MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety? AP © 2025 Associated Press

- Zoobaczysz paan, zaałatwię go jak paajaca... - zapewniał Wasilewskiego, charakterystycznie się zacinając, co autor wspomniał w swojej książce.

Po tym starciu wybuchła afera. Stefaniuk, który do Melbourne pojechał po olimpijskie złoto, za porażkę obwinił trenera Stamma, który kazał mu zwalniać tempo walki. Nasz pięściarz utrzymywał, że mógł łatwo wygrać, ale stopował go trener kadry.

W ten sposób polski sport stracił genialnego sportowca. Wprawdzie jeszcze chwilę boksował, przechodząc do kategorii piórkowej, ale w lutym 1957 roku wystąpił ostatni raz w meczu ligowym. Po zakończeniu sezonu ligowego nie wznowił już treningów. Odmówił udziału w mistrzostwach Górnego Śląska w początkach marcu 1957 roku, przez co nie mógł brać udziału w mistrzostwach Polski w połowie tego miesiąca. W tym samym miesiącu został zawieszony w prawach zawodnika przez klub BBTS. Kuszony przez władze klubu do wznowienia treningów przekazaniem lokalu sklepowego odmówił i powrócił do rodziny na Wybrzeże. Skreślony został z kadry narodowej i olimpijskiej.