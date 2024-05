Wielki sukces Polaka. Kapitalna walka i bilet na igrzyska w Paryżu

Wielki sukces w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w boksie odniósł Damian Durkacz. Polski pięściarz w Bangkoku wygrał pięć kolejnych pojedynków i jako pierwszy z naszej męskiej reprezentacji zapewnił sobie olimpijską przepustkę. W decydującym starciu nasz zawodnik pokonał jednogłośnie na punkty Jorge Cuellara z Kuby. Do tej pory kwalifikacje w boksie wywalczył Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Andżelika Wójcik. Teraz dołączył do nich także Durkacz.