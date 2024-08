W filmie Wardęga umieścił wiele nowych faktów dotyczących zachowań "Boxdela" , a jedno z nich miało związek z Piotrem Szeligą i jego partnerką Anną Antończak. Para w przeszłości sama znalazła się w centrum skandalu - byli krytykowani za to, że stworzyli związek, mimo że Antończak jest żoną byłego trenera Szeligi, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas walki znalazł się w stanie wegetatywnym.

Wtedy para przeżywała trudny okres, ponieważ wylał się na nią niesamowity hejt. Wówczas jedną z osób, która próbowała udzielić im wsparcia, był Michał "Boxdel" Baron . Włodarz Fame MMA robił to m.in. za pośrednictwem rozmów telefonicznych.

W materiale opublikowanym przez Sylwestra Wardęgę widać jednak, co "Boxdel" mówił poza rozmową, gdy na chwilę wyciszył swój mikrofon. W tamtym momencie w towarzystwie innych osób zaczął wulgarnie obrażać Annę Antończak, mimo że w trwającej rozmowie chciał zaoferować jej pomoc.

Szeliga wyciąga konsekwencje ze słów "Boxdela". Wycofuje się z udziału w gali

- W związku z zaistniałą sytuacją, mam dla was taki mały statement z mojej strony. Wiecie, że Stadion Narodowy to było moje marzenie i bez względu na mój stan zdrowia, zrobiłbym wszystko, aby na nim zawalczyć. Do wczoraj - powiedział Piotr Szeliga.