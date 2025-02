Wraca Polska Liga Boksu. Wielkie nadzieje środowiska

Pomysł na ligę w zasadzie od początku towarzyszył obecnym władzom związku, które ze sponsorem tytularnym postawiły na promocję boksu olimpijskiego poprzez cykliczne gale z cyklu Suzuki Boxing Night. Liga to jednak co innego, bo daje gwarancję regularnego, w krótkich odstępach czasu, toczenia pojedynków. A więc pozostawania w permanentnym rytmie startów, co zawsze podkreślali - jako obecny deficyt - niestety w większości już nieżyjący najwięksi mistrzowie w dziejach polskiego boksu. W najlepszych latach w historii tej dyscypliny, do których ciągle wracamy pamięcią, gdy Polacy pod wodzą trenera Feliksa "Papy" Stamma z samych tylko igrzysk olimpijskich przywieźli 24 medale, odbywały się właśnie rozgrywki ligowe.