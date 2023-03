Wielki powrót byłego mistrza świata? Anthony Joshua stawia sprawę jasno

Boks. Anthony Joshua wraca prawie po półtora roku

"Narracja mediów jest taka, że dla mnie to walka powrotna i taki też rywal. Ja widzę to inaczej. Franklin z pewnością również, bo on wyjdzie do ringu, żeby zwyciężyć" - powiedział AJ, który ostatnią walkę stoczył w sierpniu 2020 roku.