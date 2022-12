Wielki pech pretendenta do walki mistrzowskiej. Czeka go pół roku przerwy

Naderwane więzadło krzyżowe przednie i pół roku przerwy. To niedobre informacje dla Daniela Dubois (19-1, 18 KO), posiadacza pasa WBA Regular wagi ciężkiej. To Anglik został wyznaczony jako rywal Ołeksandra Usyka (20-0, 13 KO) do obowiązkowej obrony.