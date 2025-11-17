Wielki hit wagi ciężkiej na horyzoncie. "Jedna z największych walk w historii"

W sobotę na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie odbyła się gala zorganizowana w ramach Riyadh Season. W walce wieczoru Conor Benn wygrał z Chrisem Eubanksem juniorem. Na stadionie pojawiło się rzecz jasna wiele ważnych osobistości świata boksu, w tym pociągający za wiele sznurków Turki Alalshikh.

Minister ds. sportu i rozrywki na dworze króla Arabii Saudyjskiej w wywiadzie przekazał wieści na temat przyszłości Anthony'ego Joshuy, związanego z DAZN, które transmitowało wydarzenie.

Anthony Joshua kontra Tyson Fury coraz bliżej. "Będę milczał, bo mam niewyparzony język"

- Joshua będzie u nas w kraju w lutym, potem odbędzie się wielka walka, jedna z największych w historii boksu, odbędzie się ona w Londynie, być może we wrześniu. Będziemy mieli wielką niespodziankę dla kibiców w Anglii - powiedział, cytowany przez ringmagazine.com.

Fani zinterpretowali jego słowa raczej jednoznacznie. Wszyscy spodziewają się wewnątrz brytyjskiej konfrontacji "AJ-a" z Tysonem Furym. "Król Cyganów" teoretycznie jest teraz na sportowej emeryturze, ale już kilkukrotnie z niej wracał, więc nie wygląda to na wielką przeszkodę. Z pewnością byłby to pojedynek z wielkimi wypłatami dla pięściarzy, co na pewno zmotywowałoby wojownika z Manchesteru.

Promotor Joshuy Eddie Hearn też specjalnie nie zamierza kryć, że chodzi o to zestawienie. - Słuchajcie, wszyscy od lat cieszyliśmy się na tę walkę. Wierzę, że to jest człowiek (Alalshikh - red.), który pomoże nam ją zrealizować. Wszystko, co robimy z Joshuą, robimy z Turkim, omawialiśmy w tym tygodniu. Mamy wiele planów dotyczących przyszłości Anthony'ego. On chce odzyskać tytuł mistrza świata wagi ciężkiej i oczywiście chce walczyć z Tysonem Furym - przyznał menedżer.

Dajmy temu człowiekowi robić swoją robotę, ja będę milczał, bo mam niewyparzony język. Mam nadzieję, że zobaczymy walkę, którą wszyscy tutaj chcą zobaczyć

DJB: Opinie po meczu z Holandią. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Tyson Fury wybrał się na walkę z udziałem Anthony'ego Joshuy AFP

Tyson Fury musi przełknąć gorycz kolejnej porażki, czyli w konsekwencji przegranej z Ołeksandrem Usykiem spadku w rankingu wagi ciężkiej FAYEZ NURELDINE/AFP AFP

Tyson Fury na konferencji prasowej po walce z Usykiem, 21.12.2024 r. Nick Potts East News