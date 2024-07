Tyson Fury obecnie na zawodowych ringach posiada rekord 34-1-1. Jedyny remis w jego karierze to ten z grudnia 2018 r. przeciwko Deontayowi Wilderowi, a pierwsza porażka przyszła dwa miesiące temu w starciu z Ołeksandrem Usykiem, którego stawką były wszystkie pasy w wadze ciężkiej. "The Gypsy King" przegrał po niejednogłośnej decyzji sędziów. Eksperci medialni również orzekli, że Ukrainiec spisał się lepiej, ale pojedynek był pasjonujący.

Ricky Hatton: "Stawiałbym na Fury'ego w walce z Usykiem"

- Zawalczy po prostu inaczej niż za pierwszym razem. Kiedy Usyk atakował, on bardzo mocno i szybko pracował nogami, przez co stracił moc swoich ciosów. Musi mocno stanąć na nodze zakrocznej, a wtedy nie wydaje mi się, aby Usyk aż tak chętnie szedł do przodu i nacierał równie agresywnie - wytłumaczył swój punkt widzenia 45-letni "Hitman" urodzony w Stockport (cyt. za bokser.org).