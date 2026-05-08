Jeśli Mateusz Tryc potrzebował, by jego odporność psychiczna została dokładnie przetestowana, przez ostatni rok został wystawiony na bardzo dużą próbę. Najpierw sprawił nie lada niespodziankę, a dla wielu sensację, gdy w kwietniu 2025 roku po świetnej walce pokonał Niemca Nicka Hanniga na gali w Poczdamie. W dodatku zrobił to w efektownym stylu, bo gdy ostatnia 10. runda już dobiegała końca, zastopował faworyzowanego rywala przez techniczny nokaut. Radość Polaka rodem z Wyszkowa była ogromna, bo wywalczył pas mistrza Europy WBO w wadze półciężkiej.

Tryc kontra Deines w Niemczech. Zawirowania z walką Polaka

Podrażnieni Niemcy tak tego nie zamierzali zostawić i postanowili odbić tytuł przy kolejnej okazji, kontraktując Polakowi walkę w Chemnitz. Na ring w Saksonii wyszedł Artur Reis, znów faworyzowany rywal, ale zaprawiony w bojach Tryc, który z niemiecką publicznością miał okazję oswajać się wiele lat wcześniej występując w meczach Bundesligi, nie wywiesił białej flagi.

35-latek tak wysoko zawiesił poprzeczkę, że z przebiegu 10 rund był pięściarzem optycznie lepszym. Tymczasem na kartach punktowych wygrał tylko u jednego sędziego, a dwóch wypunktowało wygraną zawodnika gospodarzy. To był zwykły wałek, jakich niestety wiele w boksie zawodowym. Tym większy szacunek do organizującego tamtą galę promotora grupy SES Ulfa Steinfortha, który powiedział wprost: "Dla mnie Artur Reis nie jest zwycięzcą tej walki".

W tym kontekście umiarkowanym optymizmem może napawać fakt, że za sobotnią galą w hali Sparkassen Ice Dome w mieście Halle znów stoi Ulf Steinforth. Gorzej, że doszło do innej perturbacji, która przed trzema tygodniami doprowadziła do zmiany rywala. Zamiast wielkiego rewanżu, podopieczny Huberta Migaczewa wyjdzie do 35-letniego Niemca Adama Deinesa.

- Na początku wszystko przebiegało pomyślnie, ale później okazało się, że chyba cała gala jest zagrożona, gdy wypadła moja walka z Reisem. Na szczęście udało się wszystko posklejać, zaakceptowaliśmy rywala, który był zaproponowany w zastępstwie - mówi Interii Mateusz Tryc, odliczający godziny do zameldowania się w ringu.

Niemcy wykonali ciekawy piruet, bo tytuł, który był w posiadaniu Reisa, znalazł się w stawce pojedynku Polaka z Deinesem. Jakie jest tło tego posunięcia?

- Dziwna sprawa, ja tego już nie roztrząsałem i nie dopytywałem, dlaczego tytuł stał się wakujący. Mistrzem był Reis i on powinien bronić tego pasa, a jeśli ma kontuzję, to w późniejszym terminie. Skoro jednak mamy w stawce pas wakujący, to Niemiec musiał się go zrzec lub federacja WBO po naszym proteście nakazała walkę, która w tych okolicznościach zmusiła ich stronę do odebrania rodakowi tytułu - spekuluje nasz zawodnik.

Z jego punktu widzenia najważniejsze jest jednak to, że po raz trzeci z rzędu będzie boksował o to ważne trofeum. Gorzej, że miał niewiele czasu, by przestawić się w przygotowaniach na Deinesa, który - co najbardziej istotne - zapowiada się jako trudniejszy oponent. W tej sprawie Tryc i Migaczew mówią jednym głosem, podkreślając że jest groźniejszy, choćby z tej racji, że Deines to pięściarz leworęczny, doświadczony i ma dobry cios.

- Powiem szczerze, że my od razu zaakceptowaliśmy tę walkę, bardziej zastanawialiśmy się co zrobią oni, bo rywal boksował 11 kwietnia. Bardziej dlatego towarzyszyło nam zakłopotanie, ale tyle pracy włożyliśmy w to wszystko, że byłoby słabo, gdyby występ na tej gali nie doszedł do skutku. Z mojego punktu widzenia takich walk, gdy w stawce jest pas, po prostu się nie odmawia. Dlatego nie marudziliśmy i cieszymy się, że mój występ został uratowany - zaciera ręce Tryc.

Tryc nie będzie polował na nokaut. Co zrobią sędziowie w walce o pas?

Polak cieszy się także dlatego, iż otrzymał obietnicę, że ryzyko ponownego "wałka" zostało zminimalizowane. Przypomnijmy, że poprzednio swoją pracę rzetelnie wykonał tylko sędzia punktowy z Włoch. Dwóch pozostałych artystów, którzy orzekli o zwycięstwie Reisa, było narodowości niemieckiej.

- W kontrakcie mamy klauzulę, że sędziowie będą neutralni, czego wcześniej nie mieliśmy. Mam nadzieję, że to przełoży się na obiektywizm przy werdykcie, choć jednocześnie nie mam stuprocentowej gwarancji - mówi Tryc. I precyzuje, że ten zapis niestety nie mówi o tym, iż pod słowem "neutralność" chodzi o inną narodowość, więc wciąż wszystko pozostaje sprawą otwartą.

Mimo tej bolesnej historii, Polak stara się trzymać emocje na wodzy, aby w ringu nie poniosła go ułańska fantazja. Z racji rutyny przede wszystkim chce zaboksować metodycznie, a ewentualne szukanie szybkiego nokautu to nie jego domena.

- Ktoś powie, żeby nie zostawiać roboty w rękach sędziów, trzeba Niemca znokautować, ale ja nie mam takiego myślenia. Oczywiście teoretycznie tak byłoby najlepiej, ale wiem, na czym opiera się mój boks. Z 15-letniego doświadczenia wiem, że nie ma co napalać się na nokaut. Ja mam swoje atuty, którymi wcale nie jest mocne, pojedyncze uderzenie. Tak więc nie mogę w jednej chwili zmienić się w punchera, czyli zawodnika, który będzie przewracał jednym uderzeniem. Ja bazuję na swojej technice i przede wszystkim wytrzymałości. Mam szacunek do rywala, bo boksował o tytuł mistrza świata, ale mój cel jest jasny - zapowiada.

Wyjście Polaka do ringu jest planowane na godz. 21. Przekazu nie pokaże żadna nasza telewizja, a transmisję przeprowadzi niemiecka MDR.

Artur Gac, Interia

Mateusz Tryc ANDREAS GORA DPA

Mateusz Tryc (z lewej) cieszy się na kolejne wyzwanie w Niemczech ANDREAS GORA DPA

