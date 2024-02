To mało powiedziane, co wybrzmiało z rozmowy z jednym obecnie polskim mistrzem świata w boksie zawodowym w wywiadzie dla Interii , który ukazał się pod koniec stycznia.

Łukasz Różański weryfikuje swoją cierpliwość. Trudny biznes

- Czekam na informacje, w tej kwestii nic ode mnie nie zależy. Ja trenuję, choć przez tydzień zafundowałem sobie roztrenowanie ze względu na to, że dość długo trwa oczekiwanie. Jeżeli coś będzie, to maksymalnie gala 8 marca, bo luty już raczej nie wchodzi w grę. Poczekam jeszcze kilka dni. A jeśli nic z tego nie wypali, to całkowicie pójdziemy inną drogą - mówił pięściarz rodem z Czarnej Sędziszowskiej.