Krzysztof Głowacki kontra Richard Riakporhe 21 stycznia

36-letni "Główka" to były dwukrotny mistrz globu kategorii cruiser, ale jego kariera jest już na ostatniej prostej. Faworytem będzie młodszy o cztery lata Riakporhe, pięściarz niepokonany, będący na kursie do pojedynku mistrzowskiego. W tej chwili Brytyjczyk jest notowany w czołówkach prestiżowych rankingów, a wygrana nad rutynowanym Polakiem, którego nazwisko wciąż waży, ma pozwolić mu wykonać milowy krok do najważniejszego pojedynku w karierze.