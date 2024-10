Wielka szansa dla Szeremety. Może walczyć o złoto. Jest tylko jeden warunek

Co dalej z boksem olimpijskim? MKOl nie zatrzaskuje drzwi i... wywiera presję

Co ciekawe, w dokumencie adresowanym do PKOl istnieje zapis, który nie wyklucza udziału pięściarzy i pięściarek w Los Angeles.

- To informacja o tym, że jeśli krajowe federacje bokserskie zdecydowałyby się wystąpić z IBA, nieuznawanej przez MKOl, i powołać nową albo przystąpić do nowej, istniejącej, i odbyłoby się do końca 2025 roku, to jest szansa, że ta dyscyplina zostałaby przywrócona do programu igrzysk - tłumaczy Pałus.