Frank Sanchez (24-0, 17 KO) wygrał z siódmej rundzie z Juniorem Fa (20-3, 11 KO), Filip Hrgović (17-0, 14 KO) pod koniec pierwszej odsłony znokautował Marka De Moriego (41-3-2, 36 KO), to samo Jai Opetaia (24-0, 19 KO) zrobił z Ellis Zorro (17-1, 7 KO). Agit Kabayel (24-0, 16 KO) niespodziewanie pokonał Arslanbeka Machmudowa (18-1, 17 KO), sędzia przerwał to starcie pod koniec czwartej rundy.

Z kolei Daniel Dubois (20-2, 19 KO) w pewnym stopniu "odbił się" po porażce we Wrocławiu z Ołeksandrem Usykiem i pokonał przed czasem Jarrella Millera, pogromcę Tomasza Adamka z 2018 roku. Tutaj również do akcji wkroczył sędzia. Trzecią najwyżej wyznaczoną w karcie walką była ta pomiędzy Dmitrijem Biwołem (22-0, 11 KO) i Lyndonem Arthurem (23-2, 16 KO). Rosjanin w pełni kontrolował ten pojedynek od samego początku. Wygrał na punkty 120:107 - jak można się domyślić, zdaniem sędziów wygrał każdą z 12 rund, a także doprowadził do liczenia przeciwnika.

Nowozelandczyk pokazywał coraz większą aktywność, a "Bronze Bomber" był nieco wycofany, można było się spodziewać, że "usypia" rywala, chcąc zaskoczyć go swoją potężną mocą ciosu w nieoczekiwanym momencie. Według jednego z ekspertów angielskiego DAZN, przegrał każdą z pierwszych sześciu rund. W ósmej emocje sięgnęły zenitu, gdy najpierw zachwiał Parkerem, ale minutę później został dopadnięty przez niego w narożniku i zasypany lawiną ciosów. Przed knockdownem uratowały go liny i klincz.

Mijały kolejne minuty, a obraz walki się nie zmieniał. Amerykanin musiał szukać nokautu, ale go nie znalazł. Bardzo mocno ruszył do ataku w dwunastej rundzie, ale tym razem to Parker uciekł się do klinczów i wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Nie zdobył żadnego pasa, ale znacznie poprawił swoje notowania.