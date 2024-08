Wielka awantura w boksie. Jasne stanowisko MKOl. "Jest zasmucony znęcaniem się"

Boks ma duży problem. Być może to ostatnie igrzyska olimpijskie z tym sportem . Wszystko dlatego, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie uznaje Międzynarodowej Federacji Boksu Amatorskiego (IBA) .

Ta została zawieszona przez MKOl w 2019 roku. Od tego czasu to MKOl organizuje rywalizację w igrzyskach w boksie. Jeśli jednak krajowe federacje nie dojdą do porozumienia w powołaniu nowej federacji, to boks straci status sportu olimpijskiego przed igrzyskami w Los Angeles (2028).